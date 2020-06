Championnats de Belgique de cyclisme : Les onze dernières arrivées compilées en une vidéo

Championnats de Belgique de cyclisme : Les dix dernières arrivées compilées en une vidéo - © RTBF - Belga

Les onze dernières arrivées du National compilées en une vidéo - Cyclisme - Championnat de... Les Championnats de Belgique de cyclisme sur route réservés aux professionnels, qui auraient normalement dû avoir lieu à Anzegem, ont été reportés au mardi 22 septembre prochain en raison de la pandémie de coronavirus. Ces dernières années, ces Championnats de Belgique ont souri aux plus grands (Philippe Gilbert, Tom Boonen), aux grands animateurs des Classiques (Yves Lampaert, Oliver Naesen, Stijn Devolder), mais aussi à quelques coureurs qui ont décroché en même temps que le maillot noir-jaune-rouge leur plus beau succès chez les professionnels (Tim Merlier, Preben Van Hecke, Jens Debusschere). Comme nous l'avions fait il y a deux mois le jour où aurait dû se dérouler la Flèche Wallonne, nous vous proposons de revivre en une vidéo de 10 minutes le final des onze dernières éditions des Championnats de Belgique. Onze, et pas dix, car il aurait été dommage de se priver de l'arrivée de l'édition 2009 à Aywaille.