Championnats de Belgique : Binche proposera un parcours "usant"

Le dimanche 24 juin se disputeront à Binche les championnats de Belgique cyclistes dames et messieurs sur route. Les messieurs parcourront 13 fois une boucle de 17,2 kilomètres dont le départ et l'arrivée se jugeront sur la Grand-Place. Les dames la parcourront pour leur part à six reprises, a-t-on appris ce mardi lors de la présentation de l'épreuve au siège de la Fédération à Bruxelles.

Deux kilomètres de faux plat suivront le départ avant qu'une longue descente et quelques montées attendent les participants. A un kilomètre de l'arrivée, une ascension longue d'un demi-kilomètre de pavés et de pourcentage moyen de 4,4 sera au programme. Des passages pavés représentants 1.300 mètres émaillent le parcours.

Ce parcours "très lourd et usant" devrait revenir à un "coureur fort", estime le directeur de course Jean-Luc Vandenbroucke. "Certainement s'il fait chaud, car ce sera alors très dur. Les secteurs pavés ne sont pas comme à Paris-Roubaix mais ils ne sont pas à sous-estimer pour autant. L'arrivée est la même qu'à Binche-Chimay-Binche, jugée sur la Grand-Place de Binche".

Jean-Luc Vandenbroucke pointe Philippe Gilbert et le champion olympique Greg Van Avermaet comme favoris. "Cette année, le championnat du monde à Innsbruck ne sera pas un objectif pour eux parce que le parcours leur convient moins. Ils miseront donc sur le maillot de champion de Belgique. Mais je tiendrais aussi à l’œil Tiesj Benoot et Tim Wellens."

L'an dernier, Oliver Naesen s'était imposé à Anvers. Chez les dames, le titre national était revenu à Jolien D'hoore pour la quatrième fois. Le recordman de victoires chez les hommes, avec quatre titres (1997, 1998, 2002 et 2004), est Tom Steels.

Trois jours avant les championnats sur route, le jeudi 21 juin, auront lieu à Anzegem les championnats nationaux du contre-la-montre.