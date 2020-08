Championnats d'Europe: Van der Poel dans la sélection néerlandaise

La fédération néerlandais de cyclisme (KNWU) a dévoilé jeudi sa sélection pour les championnats d'Europe de cyclisme à Plouay en France (24-28 août). Chez les messieurs, la présence de Mathieu van der Poel est confirmée. Chez les dames, Amy Pieters pourra défendre son titre.

Alors que de grands noms sont absents de la sélection masculine à cause du calendrier chargé, toutes les favorites sont présentes chez les dames. Aux côtés de Pieters, on retrouve la championne olympique Anna van der Breggen, la championne du monde Annemiek van Vleuten, Chantal Blaak, Ellen van Dijk, Marianne Vos, Demi Vollering et Lorena Wiebes.

Chez les messieurs, Van der Poel sera entouré de son frère David, Oscar Riesebeek, Sebastiaan Langeveld, Julius van den Berg, Pieter Weening, Koen de Kort et Nick van der Lijke. En 2018, Van der Poel avait terminé à la deuxième place derrière l'Italien Matteo Trentin.

Les championnats d'Europe de cyclisme se déroulent du 24 au 28 août et de nombreux coureurs ont fait l'impasse avec le départ du Tour de France le 29 août. Les Pays-Bas ont décidé de ne pas convoquer de coureurs pour le contre-la-montre individuel chez les messieurs et pour le relais mixte, où les Néerlandais avaient remporté le titre européen l'année dernière à Alkmaar.