Championnats d'Europe: le jeune Jasper De Plus remplace "l'irremplaçable" Remco Evenepoel

Jasper De Plus remplace Remco Evenepoel pour le contre-la-montre aux championnats d'Europe qui se déroulent à Plouay en France, a annoncé le sélectionneur national Rik Verbrugghe mardi. Le coureur de 23 ans est le deuxième belge sélectionné aux côtés de Victor Campenaerts.

Le sélectionneur était à la recherche d'un remplaçant pour Remco Evenepoel après sa chute samedi au Tour de Lombardie. "Remco est évidemment irremplaçable", a déclaré Verbrugghe. "Mais je voulais un deuxième coureur. J'ai fait le forcing auprès de Jumbo-Visma pour Wout Van Aert mais ils ont préféré lui laisser du repos avant le Tour de France et je peux le comprendre."

Yves Lampaert souffre d'une fracture de la clavicule et d'autres sont soit blessés, soit préservés par leur équipe. "C'est une période difficile", a ajouté Verbrugghe. "Tim Wellens et Thomas De Gendt vont au Tour de France, d'autres sont dans leur bulle et ne sont pas libérés. Laurens De Plus n'était également pas une option car il n'est pas encore à 100%. J'ai finalement décidé de donner sa chance à un jeune coureur qui va prendre de l'expérience."

Jasper De Plus, le petit frère de Laurens De Plus, a terminé deuxième du contre-la-monde aux championnats de Belgique chez les espoirs en 2019. La même année, il avait également remporté le Chrono des Nations, un contre-la-montre chez les espoirs.