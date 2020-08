Championnats d'Europe de Rik Verbrugghe: "Campenaerts se sent bien"

Le sélectionneur national Rik Verbrugghe ne se fait pas trop de souci pour Victor Campenaerts. Le double champion d'Europe du contre-la-montre est tombé au Tour de Tchéquie et s'est blessé au dos. "Victor a fait un test lundi et il se sent bien", a précisé Verbrugghe.

Campenaerts a été champion d'Europe en 2017 et 2018 avant de laisser son titre à Remco Evenepoel l'année dernière. Le coureur de Deceuninck-Quick Step ne sera d'ailleurs pas présent après sa chute dans le Tour de Lombardie. Pour le remplacer, Rik Verbrugghe a sélectionné Jasper De Plus.

"Je ne me fais pas de souci", a déclaré le sélectionneur national. "Oui, Victor Campenaerts est tombé et s'est blessé au dos (deux fractures de la colonne vertébrale, ndlr.). Il a passé un test lundi et il se sent bien. J'estime qu'il est à 95 ou 99%. Le championnat de Belgique jeudi sera un test important pour le championnat d'Europe. Mais je ne suis pas inquiet, nous pouvons faire un bon résultat."