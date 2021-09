Championnat des Flandres : Jasper Philipsen a retrouvé ses sensations pour son retour à la compétition

Pour sa première course après son abandon sur le Tour d’Espagne fin août, Jasper Philipsen a immédiatement décroché une victoire en remportant le Championnat des Flandres (1.1) vendredi à Koolskamp. "C’est beau de pouvoir gagner après une période sans course", a reconnu le coureur d’Alpecin-Fenix après l’arrivée.

Pour s’imposer, Philipsen, 23 ans, a réglé le sprint devant le Néerlandais Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) et l’Estonien Martin Laas (BORA-hansgrohe). "C’est toujours chouette de gagner, surtout face à de solides sprinteurs. Je savais que le sprint serait difficile mais j’étais encore frais dans le final. Le fait que l’échappée n’a pas eu beaucoup d’avance et que beaucoup d’équipes ont roulé ont fait que c’était une course facile. Après une période sans course, le plus important est de retrouver de bonnes sensations. Il y a toujours un peu d’incertitude lors d’une reprise mais je peux me reposer sur une équipe solide", a réagi Philipsen.

Dylan Groenewegen est lui passé tout près de la victoire à Koolskamp mais le Néerlandais a échoué à une demi-roue de Philipsen. "Je suis content d’avoir arraché la deuxième place car je me sentais fatigué et faible. Je souffrais aussi de maux de tête. C’est peut-être lié au vaccin contre le coronavirus. J’avais déjà connu quelques jours difficiles au Tour du Benelux. Néanmoins, je sens que je retrouve mes jambes et c’est de bon augure pour la fin de saison."