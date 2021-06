Championnat de Belgique dames en direct : Kopecky et D’hoore, des favorites isolées à Waregem (Live 12h15)

Lotte Kopecky et Jolien D’Hoore seront à nouveau les grandes favorites au titre national ce dimanche à Waregem. Mais elles ne pourront pratiquement compter sur aucun soutien pour contrôler la course.



La tenante du titre sera uniquement épaulée par Valerie Demey, son équipière chez Liv Racing alors que la Gantoise sera absolument seule. Une situation particulière qui pourrait donner des envies aux autres équipes (Bingoal-Chevalmeire, Dolticini-Van Eyck, Lotto-Soudal, Multum Accountants,…).



Kopecky, qui n’a pratiquement pas quitté le Top 5 cette saison, affiche la meilleure forme. Elle vient de gagner au Tour de Thuringe et de prolonger son titre noir-jaune-rouge en chrono. Après un ultime printemps en dessous de ses attentes, D’Hoore (qui peut égaler le record de 5 sacres nationaux) a repris en douceur. Elle vise les JO sur la piste… avec Lotte Kopecky.



L’an dernier, Kopecky, encore sous les couleurs Lotto-Soudal, avait lancé la course dès le premier kilomètre. On ne doit pas s’attendre à ce genre de scénario cette année. Pas de sa part en tout cas. "Il s’agira d’économiser ses forces et d’attaquer au bon moment", confirme Lotte.



Kopecky, D’Hoore mais aussi Julie Van de Velde (Jumbo-Visma) et Shari Bossuyt (NXGT Racing), 3e l’an dernier, devront rester attentives pour éviter d’être piégées par une échappée en début de course. Sous peine de devoir faire un gros effort qui pourrait se payer dans le final.



Le parcours ne favorise pas non plus une course "dure". La première boucle (le tour Briek Schotte), empruntée à quatre reprises, est plate et dessinée principalement sur des routes larges. Les choses vont ensuite se corser avec l’entrée dans la boucle "finale" qu’il faudra se "farcir" à trois reprises. Un secteur pavé (Heerlegemstraat) et deux côtes (Holstraat et Karmeldreef) rythmeront chaque tour et devraient permettre aux meilleures de faire la différence.



Le départ est programmé à 10h devant l’hippodrome de Waregem. Rendez-vous à 12H15 pour le direct sur Tipik, Auvio et RTBF Sport.