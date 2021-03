Chalon-sur-Saône – Chiroubles, la 4e étape de Paris-Nice en direct : Une ascension finale pour tester les favoris (LIVE vidéo 14h13)

La quatrième étape de Paris-Nice emmènera le peloton de Chalon-sur-Saône – Chiroubles. Une course à suivre en direct vidéo et commenté sur www.rtbf.be/sport, Tipik et Auvio.



Après les sprinters, les rouleurs, place aux grimpeurs sur la Course au soleil.

Au bout des 187,5 bornes du jour, l’arrivée sera jugée au sommet d’un col de 7,8 kilomètres à 6%. Un premier test en côte pour les favoris à la victoire finale. Et les jambes auront été usées par les six ascensions de 2e catégorie qui auront précédé.

Le Suisse Stefan Bissegger (EF Education First), vainqueur surprise du contre-la-montre de Gien, porte le maillot jaune. Primoz Roglic (Jumbo-Visma), 3e du chrono et du Général, est en embuscade. Il pourrait bien s’emparer de la tunique de leader ce mercredi.