Challenge by La Vuelta : Lotte Kopecky gagne la dernière étape, le général pour van Vleuten

Lotte Kopecky a remporté la quatrième et dernière étape du Challenge by La Vuelta, épreuve du WorldTour féminin. La championne de Belgique, membre de l'équipe Liv Racing, s'est imposée au sprint après 107,4 km de course entre As Pontes et Saint-Jacques de Compostelle. La Néerlandaise Annemiek van Vleuten (Movistar) a remporté le classement final de cette course par étapes disputée en disputé en parallèle au Tour d'Espagne.

Vu le rythme rapide, le peloton a vite été réduit à une trentaine d'unités après 40 km. A mi-parcours, un groupe de 13 cyclistes tentait de prendre le large. A 25 km de l'arrivée, les Néerlandaises Anna van der Breggen (SD Worx) et Shirin van Anrooij (Trek-Segafredo), l'Américaine Leah Thomas (Movistar) et la Biélorusse Alena Amialiusik (Canyon SRAM Racing) s'échappaient. Elles parvenaient à prendre une minute au peloton.