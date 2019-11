Ces "Poulidor" du sport belge

Raymond Poulidor nous a quittés ce mercredi 13 novembre à l’âge de 83 ans. Malgré un palmarès impressionnant, le champion est surtout devenu populaire en raison de l’étiquette d' "éternel deuxième" qui lui colle à la peau. "L’autre jour, j’ai rencontré une personne qui avait fait trois-quatre fois deuxième au championnat de France de pétanque", nous confiait-il en 2016. "On l’a baptisé le "Poulidor" de la pétanque. Il y a un Poulidor de la boxe, du rugby, de la politique. Même les jeunes me disent : c’est toi "Poupou". Je suis devenu en quelque sorte un nom commun." Nous nous sommes penchés sur ces sportifs belges qui ont reçu ce surnom de Poulidor de leur discipline.

Dix titres de champion de Belgique, trois victoires au motocross des nations, Marnicq Bervoets a réalisé une carrière plus qu'honorable. Malheureusement pour lui, il a dû composer tout au long de sa carrière avec des rivaux de très haut niveau. Cinq fois sur le podium du championnat du monde, dont quatre fois vice-champion, il a dû notamment s'avouer vaincu face à ses compatriotes Stefan Everts (1995, 1996) et Joël Smets (2000).

Van Avermaet, un Poulidor avant le déclic de Rodez

Toujours placé mais rarement vainqueur. Pendant ses premières saisons chez les pros, Greg Van Avermaet a collectionné les places d'honneurs dans les grandes courses d'un jour. En 2014 et 2015, il a aligne une quinzaine de Top 10 dont des podiums sur le Ronde (2e et 3e), à Roubaix (3e), au Nieuwsblad ou aux Strade Bianche. Et puis, il s'impose sur le Tour dans la 13e étape. Sur les hauteurs de Rodez, il règle Peter Sagan dans un sprint de costaud. La machine est lancée. Quelques mois plus tard, il gagne le Nieuwsblad, Tirreno-Adriatico puis devient champion olympique à Rio. En 2017, il réussit un fabuleux quadruplé Gand-Wevelgem, GP E3, Nieuwsblad, Roubaix.