Ces Belges qui ont porté le maillot jaune: Joseph Planckaert

3️⃣1️⃣ Joseph Planckaert

Né le 4 mai 1934 à Poperinge (Flandre occidentale)

Décédé le 2 mai 2007 à Otegem (Flandre occidentale)

9 participations entre 1957 et 1965 (2ème à 5 minutes de Anquetil en 1962)

7 jours en jaune

2 victoires d’étapes dont 1 chrono par équipes

Strasbourg - Belfort (180,5 km) en 1961

1 chrono par équipes: Herentals-Herentals (23 km) en 1962

Joseph Planckaert est l’aîné d’une famille de sept enfants parmi lesquels André qui deviendra aussi professionnel de 1966 à 1968. Coureur puissant, opiniâtre et régulier mais dépourvu de sprint, “Jef” n’a aucun lien de parenté avec les frères Willy, Walter et Eddy Planckaert.

Joseph Planckaert n’a pas encore vingt-et-un ans lorsqu’il remporte Kuurne-Bruxelles-Kuurne, en 1955.

Deux ans plus tard, il débarque sur le Tour de France qu’il boucle à une honorable seizième place mais il n’échappe pas à la polémique. L’épreuve est dominée par Jacques Anquetil qui gagne devant le Belge Marcel Janssens lequel se plaindra de l’individualisme de Planckaert. Il faudra en effet attendre les Pyrénées, en fin de Tour, pour voir Joseph se mettre enfin au service de Janssens. C’est (beaucoup) trop tard.

En 1958, le Flandrien endosse le maillot de l’équipe italienne Carpano. Il remporte Het Volk en solitaire et précède Van Looy de cinquante-cinq secondes. Sur le Tour, Planckaert obtient une brillante sixième place, loin de Charly Gaul mais devant Louison Bobet et Federico Bahamontes. C’est un résultat prometteur, à vingt-quatre ans.

Cependant, Jef déçoit douze mois plus tard et doit se contenter de la dix-septième place.

En 1960, il revient en Belgique, chez Wiels, et obtient son meilleur classement dans le Tour jusque-là, cinquième. L’épreuve est marquée par la chute dramatique de Roger Rivière.

Lors du Tour 1961, Planckaert enlève en solitaire la sixième étape Strasbourg-Belfort qui passe par le Ballon d’Alsace, avec 4’41” d’avance sur l’Italien Graziano Battistini, deuxième.

En 1962, Planckaert incorpore la fameuse carde rouge de la Faema-Flandria dont le leader est Rik Van Looy. Joseph réalise sa meilleure saison. Vainqueur de Paris-Nice et de Liège-Bastogne-Liège, il est très motivé sur le Tour et remporte le contre-la-montre par équipe à Herentals où Van Looy est chez lui. Ce dernier, victime d’une grave chute plus tard dans l’épreuve, doit renoncer. Bien placé au général, Planckaert se sent orphelin dans sa lutte pour la victoire finale. Dauphin de Bahamontes dans le contre-la-montre de Superbagnère, Jef y devance Anquetil, Raymond Poulidor et Charly Gaul ! Il prend le maillot jaune qu’il porte pendant sept jours et qu’il défend jusqu’à la sortie des Alpes. Il ne le cède à Anquetil que dans le chrono de Lyon à deux jours de l’arrivée à Paris. Entre-temps, Planckaert a fait parvenir son maillot jaune à Van Looy qui est hospitalisé à Pau d’où il suit le Tour de France à la radio. Le Flandrien termine deuxième de ce Tour 1962, à 4’59” de Anquetil.