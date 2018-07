CCC succède à BMC, Van Avermaet prolonge et sera le leader

Après de longs mois de recherche, Jim Ochowicz a enfin trouvé un successeur à BMC. CCC, une société polonaise spécialisée dans les chaussures et les sacs, sera le nouveau sponsor principal de la formation World Tour à partir de 2019, annoncé l'équipe dans un communiqué.



Le nom exact de la future équipe doit encore être déterminé. Mais il est déjà acquis que Greg Van Avermaet en sera le leader. "L'équipe se concentrera sur les Classiques du printemps", précise le communiqué.



CCC était déjà actif dans le peloton de puis 2006 en tant que partenaire de la formation continentale pro CCC-Sprandi Polkowice. Mais les deux structures ne fusionneront pas. Dariusz Milek, le président et propriétaire de CCC, a saisi l'occasion d'associer sa marque à une équipe World Tour. "Je suis excité de voir CCC devenir partenaire de Contiunuum Sports (le détenteur de la licence) et d'atteindre le plus haut niveau du cyclisme. Nous cherchions une opportunité de rejoindre le World Tour. S'associer avec une équipe bien établie et respecter et avec un leader comme Greg Van Avermaet est l'occasion parfaite.



Golden Greg, qui était libre en fin de saison, a prolongé son contrat malgré de nombreuses sollicitations (Bahrain-Merida, Dimension Data, ...). Il a donc joué la carte de la continuité. "Je suis très content de pouvoir annoncer mes plans pour le future et particulièrement de pouvoir le faire en tant que leader du Tour de France. J'ai passé 8 ans avec cette équipe et j'ai vécu beaucoup de bons moments. C'est excitant de savoir que nous allons continuer ensemble."