CCC, le sponsor principal de l'équipe de Van Avermaet, se retirera en 2021

En proie à des difficultés financières depuis plusieurs mois, le sponsor CCC va se retirer du peloton en 2021. C’est ce qu’a annoncé ce lundi Jim Ochowicz, le manager de l’équipe WorldTour polonaise. Le champion olympique Greg van Avermaet et les Belges Serge Pauwels, Gijs Van Hoeck, Nathan Van Hooydonck et Guillaume Van Keirsbulck évoluent dans cette formation au même titre que le vice-champion du monde Matteo Trentin et que le grimpeur Ilnur Zakarin.

Ces derniers mois, des membres du personnel avaient été licenciés et les coureurs ont dû renoncer à une partie de leur salaire.

"CCC ne sera plus notre sponsor principal en 2021 donc nous cherchons activement un nouveau sponsor", a expliqué Ochowicz. "Nous affrontons une période difficile mais nous sommes confiants que d’autres entreprises veulent investir dans le cyclisme, surtout en raison de la grande popularité qu’a acquis le vélo ces derniers mois."

Ochowicz a également parlé des objectifs de la saison 2020 que l’équipe mènera à terme. "Nous voulons réaliser tous nos objectifs principaux : remporter un Monument, gagner une course d’un jour World Tour, une course à étapes World Tour et une étape dans chacun des trois Grands Tours."