Cavendish : "Deux podiums et le maillot en une journée, ce n’est pas trop mal"

Mark Cavendish retrouve des couleurs cette saison avec le maillot de Deceuninck-Quick Step. Il n’a pas encore renoué avec la victoire mais il s’en rapproche. Grâce à sa régularité dans les deux premières étapes de la Semaine internationale Coppi et Bartali, il a endossé le maillot de leader. Une première depuis quatre ans pour le sprinter de l’Ile de Man.



Deuxième du sprint en matinée, troisième du chrono par équipes, le Cav' a vécu une belle journée. "Deux podiums en un jour et le maillot de leader, ce n’est pas trop mal. Même s’il manque les victoires. Je suis extrêmement fier de notre groupe de 5 (Deceuninck-Quick Step n’aligne que 5 coureurs en Italie, ndlr). Les gars se sont occupés de moi ce matin et j’ai déçu de ne pas pouvoir récompenser leur travail avec un succès. Mais ensuite, cet après-midi, nous nous sommes lancés dans le chrono par équipes sans les faveurs des pronostics. Je ne pourrais pas être plus heureux, maintenant que je suis leader après la première journée. Surtout que c’est la première fois depuis quatre que cela m’arrive", explique Manxman.



Il faut remonter au 25 février 2017 au Tour d’Abu Dhabi pour retrouver trace d’un Cavendish avec un maillot de leader sur le dos. Sa dernière victoire – la 146e de sa carrière – date, elle, de février 2018 sur la même course.



Cav', qui a aussi terminé 2e du GP Monséré cette saison, va désormais se mettre au service des grimpeurs de l’équipe.