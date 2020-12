Cavendish de retour chez Deceuninck - Quick-Step : "J'ai vraiment l'impression de rentrer à la maison"

Mark Cavendish roulera lors de la saison 2021 au sein de l'équipe Deceuninck-Quick Step, a annoncé samedi la formation belge du WorldTour. Le Britannique de 35 ans, qui s'est engagé pour une saison, avait déjà évolué dans la structure dirigée par Patrick Lefevere entre 2013 et 2015.

"Je ne peux pas expliquer à quel point je suis ravi de rejoindre Deceuninck - Quick-Step" explique le coureur. "Je n'ai jamais caché mon affection la période que j'ai passée ici. J'ai vraiment l'impression de rentrer à la maison. En plus de l'incroyable groupe de coureurs, j'ai hâte de recommencer à travailler avec le personnel, dont la plupart étaient ici lors de mon premier passage et faisaient partie de l'une des périodes les plus réussies de ma carrière, une époque dont je suis immensément fier. Même avec une saison extrêmement difficile et perturbée cette année, ils ont montré à quel point ils sont forts et unis. J'ai hâte d'être de retour dans le Wolfpack."