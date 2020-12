Cavendish chez Deceuninck-Quick Step : Plus quantité que qualité?

Une période réussie donc pour le Britannique au sein du "Wolfpack", même si certains ne manqueront pas de souligner que le coureur a sans doute vécu ses plus belles victoires au sein d'autres formations. Il a d'ailleurs remporté 90% de ses victoires au Tour (27 sur 30) avec ces autres formations: 10 avec Columbia (Columbia, Columbia-Highroad et Columbia-HTC) entre 2008 et 2009, 10 avec HTC (HTC-Columbia et HTC - Highroad) entre 2010 et 2011 (Année de son seul maillot vert), 3 avec Sky en 2012, et 4 avec Dimension Data en 2016.

Il remporta, également, 3 étapes du Tour d'Espagne en 2010 (s'adjugeant aussi le maillot vert du classement par points).

Et enfin, comment ne pas citer Milan San Rémo, son seul monument, en 2009 et, bien entendu, son titre de Champion du Monde en 2011.