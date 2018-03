Cavendish à Milan-Sanremo malgré une côte cassée, Vermote aussi de la partie

Mark Cavendish sera bien au départ de Milan-Sanremo samedi malgré une côte cassée. Le Britannique sera donc le leader de l'équipe Dimension Data qui devra toutefois se passer du Néerlandais Tom-Jelte Slagter, victime d'une infection pulmonaire. Julien Vermote fait lui aussi partie de la sélection annoncée mercredi.

Cavendish était incertain à cause de sa chute lors du contre-la-montre par équipes inaugural de Tirreno-Adriatico la semaine dernière. Contraint à l'abandon, le sprinteur de l'île de Man est parvenu à se refaire une santé à l'entraînement. "Je ne suis pas au mieux de ma forme donc ce sera difficile de gagner", a déclaré Cavendish. "Mais malgré la douleur, j'ai pu m'entraîner assez et j'espère rendre service à l'équipe pendant la course."

En cas de défaillance du Britannique, Dimension Data pourra compter sur trois hommes rapides comme Edvald Boasson Hagen (Nor), Mark Renshaw (Aus) ou encore Scott Thwaites (G-B). Stephen Cummings (G-B) et Jay Robert Thomson (AfS) complètent la sélection.