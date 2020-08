Cavagna champion de France de contre-la-montre, Bilbao sacré en Espagne, Ganna en Italie

Rémi Cavagna (Deceuninck-QuickStep) est devenu champion de France de contre-la-montre vendredi. Il a couvert les 43,6 km du parcours tracé entre Locminé et Grand-Champ en 54:42, devançant de 6 secondes et de 1:01 Benjamin Thomas, tenant du titre, et Bruno Armirail, deux coureurs de la formation Groupama-FDJ qui montent sur les 2e et 3e marches du podium.

En Espagne, le titre de champion national de contre-la-montre est allé à Pello Bilbao. Le coureur Bahrain-McLaren s'est imposé en 1h03:22 au terme des 45,3 km du tracé entre Cazorla et La Iruela. Luis Leon Sanchez et Gorka Izagirre (Astana), 2e et 3e à 0:36 et 1:36, prennent les médailles d'argent et de bronze. Médaille d'argent l'an dernier, Pello Bilbao succède au palmarès à Jonathan Castroviejo, vainqueur des trois éditions précédentes.

Et enfin, en Italie, le titre est revenu à Filippo Ganna. Le coureur d'Ineos s'est imposé en 45:00 au terme des 38,8 km du parcours de Bassano del Grappa, avec 50 secondes d'avance sur Alessandro De Marchi (CCC) et 1:31 sur Edoardo Affini (Mitchelton-Scott), conservant ainsi son titre.