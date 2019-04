Carlos Betancur renoue avec la victoire après presque trois ans sans succès

Le Colombien Carlos Betancur (Movistar) a remporté dimanche la Klasika Primavera de Amorebieta (1.1) disputée sur 171 kilomètres en Espagne, signant là son premier succès depuis presque trois ans.

Six hommes s'étaient dégagés dans une course où aucun Belge ne figurait au départ. Betancur a devancé son compatriote Carlos Quintero (Manzana Postobon) et son équipier chez Movistar, l'Espagnol Eduard Prades.

Betancur, 29 ans, signe sa 12e victoire professionnelle, mais son dernier succès datait du premier mai 2016 à l'arrivée de la 2e étape du Tour des Asturies.

- Classement

1. Carlos Betancur (Col/Movistar Team) les 171km en 3h57:03

2. Carlos Quintero (Col)

3. Eduard Prades (Esp)

4. Sergio Higuita (Col); 5. Txomin Juaristi (Esp) 0:03; 6. Mikel Bizkarra (Esp) 0:05; 7. Mikel Iturria (Esp) 0:37; 8. Carlos Barbero (Esp) 2:13; 9. Mario Gonzalez (Esp); 10. Juan Felipe Osorio (Col) ...