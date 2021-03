Cant et Alvarado, stars du cyclocross unies sur la route au sein de l’équipe Plantur Pura

La formation ciclismo mundial va entamer sa saison sur route ce jeudi avec la Classic Bruges-La Panne. Et pour l’occasion cette équipe qui regroupe quelques-unes des meilleures spécialistes du cyclocross va changer de nom. Sanne Cant (Iko-Crelan) et Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix) vont défendre les couleurs de Plantur-Pura.



Le projet lancé l’an dernier par les frères Roodhooft se structure et s’est trouvé des sponsors. Fini les maillots blancs, place à des tenues bleues avec une touche de rose. La direction sportive a été confiée à l’expérimenté Heidi van de Vijver.



"Le but principal reste d’offrir un beau programme sur route avec l’optique du cyclocross. Chez les hommes (Alpecin-Fenix), nous avons constaté que la combinaison entre la route et le cross était possible. C’est pour cela que les Dames ont aussi participé l’an dernier à quelques courses", explique Philip Roodhooft.



Six courses – typées flandriennes – sont au programme de l’équipe durant le printemps. "Ce sera un peu une découverte, les résultats ne sont pas prioritaires. Nous n’arrivons pas sans préparation (stage, reconnaissances,…) ou sans ambition".



Au total, 14 coureuses – issues du CX, constituent le noyau de Plantur – Pura. Aux côtés des anciennes championnes du monde Cant et Alvarado, on retrouve notamment Manon Bakker, Yara Kastelijn (Creafin-Fristads) ou Annemarie Worst (Pauwels Sauzen-Bingoal).



Une fois la saison sur route terminée, chacune retrouvera les couleurs de son équipe de cyclocross.