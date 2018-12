Campenaerts vélo de cristal 2018, Evenepoel espoir de l'année

Le vélo de cristal, sans doute la récompense la plus prestigieuse qui soit pour un cycliste belge. Un rendez-vous incontournable pour les coureurs comme pour les directeurs sportifs ou managers. Cette année, fini Ostende, direction Vilvoorde et les locaux de VTM, co-organisateur de l’événement avec le journal Het Laatste Nieuws. Une soirée de gala marquée par un hommage à tous ces visages qui ont quitté le peloton beaucoup trop tôt.

Un moment rempli d’émotions avant la distribution des prix marquée dès le début par une razzia Quick Step. Tim De Clercq, équipier de l’année, Patrick Lefevere directeur sportif et Remco Evenepoel espoir 2018. La cérémonie s’est prolongée avec le couronnement de Nicky Degrendele, cycliste féminine de la saison.

Il ne restait plus qu’à saluer le successeur de Greg Van Avermaet... un lauréat peut-être moins attendu annoncé par Sir Bradley Wiggins en personne. Il est 20h54 quand le nom de Victor Campenaerts est annoncé en néerlandais par l’ancien vainqueur du Tour. Le champion d’Europe et médaillé de bronze aux Mondiaux du chrono ramène à Lotto Soudal sans doute une des récompenses les plus prestigieuses de cette fin d’année.

Les prix sont attribués, les vacances sont finies. Cette fois ça y est, le peloton a déjà le regard tourné vers 2019...

Kristalfiets 2018 : Victor Campenaerts

Cycliste féminine : Nicky Degrendele

Espoir de l’année : Remco Evenepoel

Directeur sportif de l’année : Patrick Lefevere

Équipier de l’année : Tim De Clercq