Campenaerts vainqueur de la 4ème étape du Tour de Belgique, Evenepoel 3ème, reste leader

Victor Campenaerts (Lotto Soudal) s'impose dans cette quatrième étape du Tour de Belgique. A 19 ans, Evenepoel conserve son maillot bleu.

Tim Wellens (Lotto Soudal), 2ème au général ce matin, attaque au pied de la Roche aux Faucons à 17 kilomètres de l'arrivée. Il rejoint son coéquipier Victor Campenaerts et Andreas Kron pour finalement prendre seul la tête de la course. Le leader du classement général Remco Evenepoel n'a d'autre choix que de prendre ses responsabilités. Il suit Tim Wellens, qui n'arrive pas à creuser un écart suffisant. Le maillot bleu accompagné par Kron, Loïc Vliegen et Campenaerts rejoint Wellens à 13 kilomètres de l'arrivée. L’infatigable Remco Evenepoel, toujours suivi par Campenaerts et Kron, maintient le rythme et distance finalement Wellens, épuisé par son attaque quelques kilomètres plus tôt. Les trois hommes vont se disputer la victoire d'étape.

A Seraing, l'arrivée se règle au sprint emmené par Evenepoel. Campenaerts passe finalement la ligne en premier devant Kron et Evenepoel, 2ème et 3ème. Victor Campenaers prend la 2ème place du classement général et se retrouve à 53 secondes d'Evenepoel. Tim Wellens est 3ème à 1:58.

Demain, les coureurs s'élanceront de Tongres pour la 5ème et dernière étape de ce Tour de Belgique. Le parcours de 158 kilomètres semble favoriser les sprinters.