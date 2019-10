Campenaerts très motivé pour sa dernière sortie avec Lotto Soudal

Victor Campenaerts sera très motivé pour sa dernière sortie avec Lotto Soudal et briguera un bon classement au général au Tour du Guangxi, une épreuve par étapes sur six jours de jeudi à mardi dans le sud de la Chine, à la frontière avec le Vietnam, a confié son directeur sportif, Mario Aerts lundi.

Le directeur sportif Lotto Soudal a communiqué en effet sa sélection avec le Norvégien Carl Fredrik Hagen, l'Australien Adam Hansen, le Danois Rasmus Byriel Iversen, le Polonais Tomasz Marczynski, ainsi que Victor Campenaerts, Frederik Frison et Brian Van Goethem comme coureurs belges.

"Le parcours me semble plus dur que les deux dernières éditions", a estimé Mario Aerts dans un communiqué de l'équipe Lotto Soudal. Il souligne aussi que les routes en Chine ne compte que très peu, voire pas du tout, de ronds-points, d'îlots directionnels ou d'obstacles. "En général, les routes sont larges et une nouvelle couche d'asphalte est souvent posée pour cette épreuve", ajoute-t-il.

"Ce parcours plus difficile peut jouer en notre faveur parce que nous n'avons pas de sprinteur. Frederik Frison a déjà fait de bons sprints par le passé et il peut peut-être faire une bonne place. Eviter un sprint massif sera très difficile en Chine mais nous allons évidemment essayer. Avec Marczynski et Carl Fredrik Hagen, nous avons deux coureurs qui peuvent viser le classement général. Avec sa condition actuelle, il ne faudra pas sous-estimer Victor Campenaerts. Victor n'est pas un grimpeur mais il peut certainement viser un bon classement. Victor est très motivé à l'idée de se montrer pour sa dernière course pour Lotto Soudal".

Tim Wellens (Lotto Soudal) avait remporté en 2017 cette course du WorldTour, la dernière de l'année. Le vainqueur de l'an dernier sous le maillot Sky est l'Italien Gianni Moscon.