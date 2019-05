Campenaerts répond à Wiggins : « Lotto a beaucoup progressé, le record de l'heure en est la preuve »

Dans son podcast, Bradley Wiggins avait suggéré à Victor Campenaerts de quitter Lotto-Soudal pour rejoindre Ineos et poursuivre sa progression. Le double champion d'Europe du chrono a répondu au Britannique au micro de la VRT.



Campenaerts se dit « flatté » d'être cité par Wiggins dans son Podcast, « c'est quand même un peu une idole pour moi ». Mais il estime que Wiggo n'a pas une vision très claire de la façon de travailler de Lotto-Soudal. En tout cas la formation belge ne bosse pas « comme en 1974 », ce qu'avait déclaré l'ancien vainqueur du Tour de France.



« Je pense qu'il n'a pas vu la manière dont l'équipe a préparé le record de l'heure », a souligné Campenaerts. « Nous avons pourtant battu son p... de record de l'heure. Nous sommes sans doute une équipe de tradition, mais nous avons beaucoup progressé, certainement au niveau du contre-la-montre depuis mon arrivée. Et avec Kevin De Weert nous avons fait un grand pas en avant. Le record de l'heure en est la preuve. »



Quant à son avenir (son contrat se termine en fin de saison), Vocsnor n'est pas pressé de négocier. Il est pour l'instant « concentré sur le Giro » et « il y a encore du temps ».