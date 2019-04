Campenaerts prend ses marques au Mexique : "L'adaptation se passe bien"

Victor Campenaerts s'est envolé la semaine dernière pour le Mexique où il tentera de battre le record de l'Heure cycliste. Depuis lors, il a terminé ses premiers entraînements à Aguascalientes, où il attaquera le 16 ou le 17 avril au Velodromo Bicentenario les 54,526 kilomètres du Britannique Bradley Wiggins. "Je dois dire que l'adaptation se passe très bien", a fait savoir Campenaerts mardi par l'intermédiaire de son équipe Lotto Soudal.

"L'intention était de rester éveillé pendant tout le voyage de presque 24 heures, afin de bien dormir la première nuit au Mexique, et c'est ce qui s'est passé. J'ai également bien dormi les dernières nuits, je me sens frais et optimiste. Aguascalientes est situé à 1800 mètres d'altitude, comparable à la Namibie, donc je n'ai pas non plus de problème d'adaptation dans cette région. Mais la nuit, je dors à une altitude simulée de 3000 mètres, c'est la raison pour laquelle je dois laisser à mon corps le temps de s'acclimater et je ne dois pas faire des entraînements trop durs."

"Les premiers jours, je ne suis jamais sorti de ma zone de confort à l'entraînement. C'était le moment idéal pour apprendre à sentir la piste et je remarque déjà maintenant que je prends de meilleures trajectoires que lors de mon test à Granges. Au cours des quatorze prochains jours, j'ai bien entendu l'intention de faire de nouveaux progrès dans ce domaine. Lundi, j'ai fait quelques tests avec départ debout et départ lancé. Aujourd'hui/mardi, un entraînement d'endurance était au programme et mercredi ce sera une journée de repos. Par la suite, nous entrerons progressivement en mode record du monde avec des entraînements très spécifiques. Pour promouvoir l'esprit d'équipe, nous pensons à nous raser tous la tête, mais nous sommes curieux de savoir comment Kevin De Weert le prendra, lui qui arrivera ici dans quelques jours...", a conclu Victor Campenaerts.