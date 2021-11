Campenaerts, Merckx, Bracke, Van den Eynde : ces Belges qui ont détenu le record de l’heure

Premier belge à réaliser pareil exploit en 1897, Oscar Van den Eynde a ensuite été imité par Ferdinand Bracke (1967), Eddy Merckx (1972) et Victor Campenaerts (2019). Retour sur ces 4 tentatives qui ont marqué l’histoire du cyclisme (belge).

Déjà recordmen de l’heure à sept reprises (plusieurs fois avec le même coureur), les sujets de Sa Majesté veulent à nouveau imposer leur griffe dans une spécialité qui les a vus briller par le passé. Comme les Britanniques et les Italiens, les Belges peuvent aussi se targuer d’avoir connu 4 recordmen de l’heure différents.

Le record de l’heure de Victor Campenaerts (55,089 km) résiste encore et toujours depuis ce fameux 16 avril 2019. Une performance que le Britannique Alex Dowsett tentera d’effacer des tablettes ce mercredi au Mexique sur ce même vélodrome d’Aguascalientes.

Alors que le cyclisme n’a pas encore le prestige qu’il acquerra quelques années plus tard, le cycliste anversois se distingue sur le sol belge. Ou plutôt sur les vélodromes belges. Spécialiste de la piste, il parvient notamment à devenir champion de Belgique du 10km et du sprint sur piste en 1891.

Ferdinand Bracke © Tous droits réservés

Entre la fin du 19e siècle et 1967, les détenteurs du record se succèdent au fur et à mesure que le cyclisme se professionnalise. Ils sont pour la plupart français dont le dernier en date Roger Rivière. Sa marque de référence date de 1958 et est de 47,346 km.

Détenteur du record avant son compatriote (en 1956), le légendaire Jacques Anquetil retente sa chance 11 ans plus tard. Une préparation méticuleuse qui débouchera sans surprise sur un nouveau record en septembre 1967. Un nouveau record (47,493 km) qui ne sera pas homologué, le Français refusant de se soumettre au contrôle anti-dopage.

L’honneur de destituer Rivière va donc revenir à un Belge quelques semaines plus tard. Ferdinand Bracke, as de la piste, veut relever le défi. Double champion du monde de poursuite sur piste en 1964, il s’est également distingué sur route en remportant quelques courses. Parmi celles-ci, le prestigieux Trophée Baracchi, contre-la-montre par équipes de deux qu’il a décroché deux fois en compagnie d’Eddy Merckx (66' et 67').

Grâce à "une préparation consciencieuse pour cette tâche particulière", Bracke pulvérise le record de Rivière et améliore également la référence non homologuée d’Anquetil en passant pour la première fois la 'barre des 48' avec 48,093 km parcourus.

Cet exploit réalisé à Rome et suivi d’un contrôle anti-dopage est vu comme un "triomphe de la légalité" par le journal Le Monde, celui-ci ne se privant pas de tacler Anquetil. "Bracke est le champion d’une génération de coureurs qui refusent la tricherie."



La victoire de l’agilité sur la puissance

Le quotidien français nous fournit également plus de détails sur la performance du Belge, préférant l’agilité à la puissance.

"À chacun de ses coups de pédale, il concédait près d’un mètre à Jacques Anquetil (7 m. 69 contre 8 m. 54), mais ses jambes étaient capables d’une vitesse de rotation supérieure. Il semble bien pour le moment que la vélocité soit un argument plus valable que la puissance dans l’exercice particulier du record de l’heure."

Récompensé par le tout premier titre de sportif belge de l’année en 1967, Bracke connaîtra d’autres belles satisfactions dans sa carrière comme un nouveau titre de champion du monde de poursuite (69') et la victoire du Tour d’Espagne (71').

Son record de l’heure résistera quant à lui pendant un an et sera battu par le Danois Ole Ritter, premier coureur à relever le défi au Mexique.