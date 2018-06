Campenaerts heureux de sa 4e place dans le prologue du Critérium du Dauphiné

Victor Campenaerts était satisfait de sa 4e place lors du prologue du Critérium du Dauphiné. Le champion d'Europe du contre-la-montre n'a échoué qu'à 5 secondes du vainqueur, le Polonais Michal Kwiatkowski (Sky). "J'ai réalisé un bon contre-la-montre", a estimé Campenaerts.

"Pour des coureurs comme Van Emden et Kwiatkowski, un prologue si court est idéal. Moi, en revanche, je suis plutôt fait pour de plus longues distances. Mais bon, j'ai quand même roulé vite et réalisé de bons virages. Je n'ai pas l'impression d'avoir laissé quelque chose sur la route. J'aurais bien évidemment aimé gagner mais une quatrième place ce n'est pas mal. J'ai obtenu pas mal de places d'honneurs avec mes prestations au Giro, au Tour de Romandie et maintenant au dauphiné. J'aimerais désormais remporter un contre-la-montre de niveau WorldTour."

Malgré un Giro éprouvant dans les jambes, Campenaerts espère rester en forme dans les prochains jours. "Après un 'Grand Tour', on est bien rodé donc ça ne me dérange pas. Pour la suite de ce Dauphiné, je vais surtout aider mes équipiers et pourquoi pas tenter un bon coup dans une échappée avec Thomas De Gendt. Après le Dauphiné, je disputerai les Championnats de Belgique contre-la-montre. Ce n'est pas mon objectif principal mais j'aimerais gagner. Ensuite, je me focaliserai sur les Championnats d'Europe contre-la-montre sur lesquels je mise."