Campenaerts, double tenant du titre, fait l'impasse sur l'Euro contre-la-montre

Victor Campenaerts ne défendra pas son double titre de champion d'Europe de contre-la-montre à Alkmaar le 8 août aux Pays-Bas, a indiqué son équipe Lotto Soudal vendredi précisant que le détenteur du record de l'heure n'avait pas récupéré suffisamment des efforts déployés ces derniers mois.

Victor Campenaerts ne disputera pas non plus le BinckBank Tour, course par étape en Belgique et aux Pays-Bas du 12 au 18 août.

"À partir du mois de décembre, quand je me remettais toujours de ma blessure au genou, j'ai commencé à construire ma courbe de forme et je l'ai maintenue jusqu'aux championnats de Belgique de contre-la-montre. J'ai connu une période assez intense avec un stage d'altitude en Namibie, le séjour au Mexique pour le record de l'heure, le Tour de Romandie, mes deux deuxièmes places dans les chronos du Giro et ma victoire d'étape au Tour de Belgique", a longuement expliqué Victor Campenaerts sur le site de Lotto Soudal. "Finalement, on a pu voir que cette courbe était déjà sur le déclin aux championnats de Belgique. J'ai ensuite pris un peu de repos, mais ça n'a vraisemblablement pas suffi pour bien récupérer. C'est pour cette raison que je n'ai actuellement pas le niveau que j'aurais voulu avoir pour disputer les championnats d'Europe de chrono et le BinckBank Tour. Les succès enregistrés entre les mois d'avril et de mai sont le fruit d'un entraînement intense qui a commencé en décembre, et par conséquent, ma préparation actuelle se déroule plus lentement. J'ai donc décidé de déclarer forfait pour ces deux épreuves".

Victor Campenaerts, 27 ans, s'était emparé du record de l'heure le 16 avril au Mexique avec 55.089 km au compteur. Il avait été champion d'Europe du chrono en 2017 et 2018 et double champion de Belgique de la spécialité (2016 et 2018).