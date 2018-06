Campenaerts à nouveau champion de Belgique du chrono

Victor Campenaerts (Lotto Soudal) a remporté le maillot de champion de Belgique du contre-la-montre ce jeudi. Sur le parcours venteux d'Anzegem (43,2 kilomètres). Il a devancé son équipier Thomas De Gendt (Lotto Soudal) et le tenant du titre Yves Lampaert (Quick Step).



Lampaert était parti très fort dans le premier tour de 14,4 kilomètres (17:20) en prenant 15 secondes d'avance sur Thomas De Gendt et Victor Campenaerts. Ce dernier a inversé la tendance dans le 2e tour au terme duquel il détenait le meilleur temps intermédiaire (35:10), 5 et 8 secondes de mieux que Lampaert et De Gendt. Campenaerts s'est imposé au terme du 3e tour (52:43) devant Thomas De Gendt (52:46) et Yves Lampaert (53:03).



Victor Campenaerts, champion d'Europe de la spécialité, renoue avec le maillot tricolore. Il s'était imposé il y a deux ans.



L'Anversois de 26 ans confirme sa bonne forme cette saison où il s'est notamment signalé avec une 5e place dans le prologue du Tour de Romandie, une 3e place dans le premier chrono du Giro et une 4e place lors du prologue du Dauphiné.