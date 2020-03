Cameron Vandenbroucke met sa carrière cycliste en pause

Ses (nombreux) supporters et ses (très nombreux) abonnés sur les réseaux sociaux s’interrogent : pourquoi Cameron Vandenbroucke est-elle présente sur les courses de ce début de saison " en civil " et non " en cycliste " ? La fille de Frank, qui vient de fêter ses 21 ans et qui vit désormais aux côtés du champion de Belgique Tim Merlier, avance deux raisons : la fin de ses études et… une remise en question. Alors, stop ou encore ? La Ploegsteertoise s’est confiée au micro de Samuël Grulois.

Cameron, à quelques mois de la fin de l’année scolaire, vous donnez donc priorité à vos études, c’est ça ?

" Je fais un bachelor en communication (NDLR : à la HELHA Tournai), je suis en troisième année et je dois faire un stage de trois mois. C’est quand même un long stage, c’est mon stage de fin d’études. Et j’ai la chance de pouvoir le faire dans ma propre équipe, Lotto-Soudal (NDLR: en 2018, elle avait déjà fait un stage chez… Quick Step) ! Je suis donc bien présente sur les courses mais… pas sur mon vélo. "

Ça surprend tout le monde parce qu’on attend monts et merveilles de Cameron Vandenbroucke sur son vélo… N’avez-vous pas mal au cœur d’être sur les courses dans une autre fonction que celle de coureuse ?

" Pour l’instant, je me concentre un peu plus sur mon stage. J’apprécie beaucoup mes études, la communication, tout ce qui touche aux médias. Et donc, je suis quand même contente d’être sur les courses (NDLR : elle était, par exemple, présente au départ du Samyn des Dames mardi à Quaregnon) même si ce n’est pas sur mon vélo. "

Devra-t-on de nouveau compter sur vous après votre stage ou bien vous accorderez-vous une période de réflexion ?

" Euh… pour l’instant, comme je vous l’ai dit, je fais mon stage de trois mois. Et pendant ces trois mois, j’aimerais bien me concentrer uniquement sur ce stage et sur l’école. C’est ma dernière année et je sais qu’après, je serai " tranquille ". Vous ne me verrez donc pas tout de suite participer à des courses. Et pour la suite, on verra… "

Dans la tête, je ne m’attendais pas à ça. J’avais d’autres espérances. Tout ça m’a quand même fait un peu réfléchir sur ma carrière, sur ma vie privée et sur ma vie professionnelle. Cet hiver, je me suis posé beaucoup de questions. On ne va pas parler de fin de carrière mais d’un petit break, oui !

L’année 2019 a été difficile pour vous, avec des maladies et des blessures. On ne vous a finalement pas beaucoup vue non plus sur votre vélo. J’imagine que vous espériez enfin vivre une saison 2020 pleine ? Ce stage vous en empêche un peu.

" C’est vrai que j’ai eu une saison très compliquée. Dans la tête, je ne m’attendais pas à ça. J’avais d’autres espérances. Tout ça m’a quand même fait un peu réfléchir sur ma carrière, sur ma vie privée et sur ma vie professionnelle. Cet hiver, je me suis posé beaucoup de questions. Et je suis convaincue que le mieux pour moi est de faire mon stage en communication. Je reste évidemment dans le milieu des courses parce que c’est quelque chose que j’apprécie énormément mais, pour l’instant, ce ne sera pas sur le vélo. "

C’est donc un break mais pas encore une fin de carrière ?

" On ne va pas parler de fin de carrière mais d’un petit break, oui ! "

Quand je faisais de l’athlétisme, je devais déjà assumer le nom Vandenbroucke mais ce n’était pas aussi fort que dans le milieu cycliste évidemment. Je n’avais pas autant de pression. Mais là, quand je suis arrivée dans le monde du vélo… Je ne dirais pas que tout s’est abattu sur moi mais ça faisait beaucoup d’un coup. Avec du recul, j’ai sans doute intégrée trop vite une équipe du calibre de Lotto-Soudal.

On a souvent eu l’occasion de discuter avec vous de votre nom de famille et de la difficulté parfois de le porter même s’il peut aussi s’avérer être un avantage. Cette difficulté de porter votre patronyme a-t-elle pesé lors de votre première saison chez Lotto-Soudal ?

" Oui ! Franchement, je ne m’attendais pas du tout à ça. Quand je faisais de l’athlétisme, je devais déjà assumer le nom Vandenbroucke mais ce n’était pas aussi fort que dans le milieu cycliste évidemment. Je n’avais pas autant de pression. Mais là, quand je suis arrivée dans le monde du vélo… Je ne dirais pas que tout s’est abattu sur moi mais ça faisait beaucoup d’un coup. Avec du recul, j’ai sans doute intégrée trop vite une équipe du calibre de Lotto-Soudal. C’était une chance mais c’était aussi beaucoup pour moi… Je découvrais seulement les courses. J’ai assez vite chuté. En fait, je ne m’attendais vraiment pas à ça. C’est vrai que tout le monde attend de moi des merveilles, tout le monde attend que je fasse comme mon papa. Mais ça ne se passe pas comme ça… Nous ne sommes pas tous de super phénomènes ! Tout le monde me dit que j’ai quand même un " petit quelque chose " mais je ne suis pas mon papa. J’ai besoin d’un peu plus de temps. J’ai vraiment ressenti cette pression durant ma première année, oui. "

Je vais faire l’avocat du diable… En étant très présente sur les réseaux sociaux, n’avez-vous pas finalement un peu activé vous-même cet emballement ? Est-ce qu’aujourd’hui, vous n’avez pas envie d’être plus discrète et d’appliquer l’adage " Pour vivre heureux, vivons cachés " ?

" Non ! Je fais des études de communication et c’est donc un peu mon boulot de communiquer ! Au contraire, ça me fait plaisir de dire ce que je fais ou de partager des choses que j’aime avec les gens qui me suivent (NDLR : plus de 37000 abonnés sur Instagram !). J’aime ça et je ne regrette rien. Je continuerai donc à poster ce que je fais, que je sois sur un vélo en course ou pas. "