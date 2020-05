Cameron Vandenbroucke : courses à deux, petits défis et Very Bad Trip pour la "femme-chocolat"

Les Insta Live RTBF Sport, ce sont des rendez-vous, durant le confinement consécutif au coronavirus, avec des sportives ou sportifs belges. Ce lundi, c'est la cycliste Cameron Vandenbroucke, la fille de Frank, qui s'est prêtée au jeu des questions de Sarah Mottard.

Cameron, tu as 21 ans, tu es en dernière année de communication. Comment vis-tu cette fin d'études dans le contexte particulier que nous connaissons ?

C'est compliqué. Je suis en 3è année de communication. J'étais en train d'accomplir un stage de 3 mois chez Lotto-Soudal, mais avec la pandémie mon stage a du être suspendu. L'école a suspendu tous les stages. A partir du 18 mai, ils pourront reprendre. De mon côté, il me reste un mois. Je n’avais pas d’examen cette année. Mais bien un TFE. Mon diplôme est donc un peu repoussé. On peut choisir de présenter son TFE en juin ou en setpembre.

Tu accomplis ton stage chez Lotto parce que tu fais partie de l’équipe ?

Non, je preste mon stage chez les hommes. Je ne m’occupe pas de la section féminine, ce serait bizarre. J’ai décidé de faire parce que je voudrais travailler dans une équipe plus tard. Il faut dire que je baigne dans le milieu depuis toute petite... Lors de ma première année de commu, j’avais fais mon stage chez Quick Step, l’an passé c'était dans le domaine culturel. Et là je suis revenue au cyclisme…

Avant le cyclisme, c'était l'athlétisme. Mais tu as été forcée d’arrêter suite à un accident ?

Oui, j'ai fait de l'athlétisme depuis mes 7 ans jusque 16-17 ans. Puis j'ai eu ma malléole interne fracturée suite à un accident avec une voiture. j'ai été opérée deux fois, j'ai suivi de la rééducation, mais à chaque fois que je tentais de reprendre sérieusement, je me reblessais. Avec les chocs c'est difficile... Donc j'ai dû arrêter. Pour garder la forme, je me suis mise au vélo. Et puisj’y suis restée

Tu ne trouves plus que c'est un sport de garçons ?

Le cyclisme féminin prend de plus en plus d'ampleur. Il y a de plus en plus de filles très féminines sur le vélo, je trouve. Les diffusions tv c’est très positif aussi. Mais il reste bcp de différences encore avec le cyclisme masculin. Sera-ce un jour pareil ? On verra, c’est plutôt bien parti… Mentalement, il faut être forte parce que le cyclisme féminin est moins exposé, le salaire n'est pas le même non plus… Pour l'instant, je dois dire que je cours 3-4 fois par semaine, mais je ne m’entraîne plus trop sur le vélo. Mes études ont la priorité car c’est l’année diplômante.

Par rapport au vélo, j'avoue que j’étais un peu moins motivée ces derniers temps. Bcp m’ont dit que c’était dur de commencer le vélo en s’appelant Vandenbroucke, en étant la fille de Frank. En athlétisme ça allait mieux, on me regardait moins. Mais en vélo, directement on attendait beaucoup de moi. J’ai toujours dit que je n’étais pas mon papa. Je voulais juste commencer un sport en étant tranquille... Puis après cette pression sont venues les chutes. Puis un virus. Bref, au final j’en ai eu un peu marre et je me suis concentrée plus sur mes études. On verra après si je reprends le sport de haut niveau ou pas.

Pour revenir à l'athlétisme, tu aurais été pro en athlé si tu n’avais pas arrêté ?

C’était mon rêve, j’étais dans les meilleures. Ça aurait pu être possible… La dernière année, j’étais déjà qualifiée pour un Euro de jeunes, donc j’aurais pu, en continuant sur ma lancée, mais bon…Parfois, je regarde des vidéos Youtube de mes 800m et ça me fait quelque chose, ça me rappelle des bons souvenirs. C’est différent du vélo. Avec ma cheville, je sais que je ne pourrais pas retrouver un niveau suffisant. J’essaie de courir quelques fois par semaine et je ressens ma cheville, donc repasser un niveau au-dessus, s’entraîner tous les jours, ce n'est juste pas possible.

Courses en duo avec Tim Merlier

Je fais mon footing avec mon compagnon (ndlr : Tim Merlier, champion de Belgique sur route). On court : 7-8 km, aujourd'hui il y avait beaucoup de vent. Mais c'est sympa de courir à deux. On fait un peu de compét' entre nous, c'est chouette.

J'ai beaucoup changé depuis que je suis avec Tim. Avant je vivais chez papy et mamy (Chantal et Jean-Jacques, ses grands-parents paternels). Ils faisaient tout pour moi. Maintenant que je vis avec Tim, j’ai du apprendre à cuisiner. C'est véritablement devenu une passion. Je me suis mise aussi à lessive, aux tâches ménagères. Tout se passe très bien.

Je cuisine de tout. Féculents avec protéines selon les entraînements de Tim, des choses saines. Avant je faisais très attention à ce que je mangeais, maintenant je m’accorde beaucoup plus de plaisirs, j’en ai besoin. Je suis grande fan de chocolat. Tim aussi. Donc j’en prends en cachette pour qu’il n’en mange pas trop… Il doit plus se surveiller que moi...

Quand je vivais chez mes grands-parents, papy s’occupait de moi pour toutes mes compétitions d'athlétisme et de vélo. Il est assez strict par raport au régime alimentaire des sportifs, donc il n'y avait presque jamais de chocolat ou de bonbons chez eux. Quand il y en avait, j’en mangeais tout le temps…en cachette.

Questionnaire confinement

Si le confinement était une vue : la cuisine, j’y passe beaucoup de temps !

Si le confinement était un bruit : la musique. Quand je me lève, l'écoute directement la radio dans cuisine. Souvent MNM, une radio flamande. Elle reste allumée toute la journée, donc c'est musique non-stop !

Si le confinement était une chanson : J’aime tous les styles. Des années 80 jusqu’à aujourd’hui. J'écoute de tout.

Si le confinement était un jeu : aller courir avec Tim, c'est un jeu. On se challenge. Qui gagne ? ça dépend. L'autre jour, on est parti chercher des fruits avec un vélo de ville et panier. Une course comme ça, c’est diffiicle il gagne. Par contre, la course à pied je suis un peu meilleure ;-)

Si le confinement était une odeur : Le chocolat !

Si le confinement était une lecture : je ne lis rien. Seulement les réseaux sociaux.

Si le confinement était un film ou une série : la dernière série que j’ai vue c’était Elite. Le dernier film : Very Bad Trip, un classique !

Première chose que tu feras après le confinement, ou quand on sera plus loin dans le déconfinement : j’irai plus souvent voir ma famille à Ploegsteert, mes copines, j'irai faire du shopping, je retournerai au resto.

Tes projets : la priorité, c'est finir mes études, ensuite on verra. Je vis au jour le jour...