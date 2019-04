Cameron dans la lignée des Vandenbroucke

16500 followers sur instagram, des sollicitations permanentes, une chronique hebdomadaire dans Het Nieuwsblad alors qu'elle est toujours étudiante et qu'elle commence seulement le cyclisme, à 20 ans, Cameron, la fille de Frank Vandenbroucke jouit d’une popularité indéniable.

D’un geste de la tête, elle replace ses cheveux. Le visage est sérieux. Elle prend la pose. Fixe du regard l’objectif. Pas besoin de lui expliquer comment faire. A 20 ans, Cameron est devenue une habituée des shootings. Sur Instagram, son nombre de followers croît chaque jour. Sa popularité est interpellante. L’explication tient sans doute en trois lettres : V, D, B.

" C’est parti de là en effet. J’ai appris à vivre avec ça depuis toute petite. Quand je vais sur une compétition, je sens sur moi les regards parce que je m’appelle VDB. C’est vrai que je ne passe jamais inaperçue. "

En Flandres, Cameron est une icône, une BV, une "bekende vlaming"... Les sollicitations affluent. Les organisateurs de course rêvent de l’accueillir sur le podium protocolaire, d’autres lui demandent de faire acte de présence lors de leurs foires, un quotidien néerlandophone s’est offert sa chronique hebdomadaire alors qu’une marque de vêtements a développé une ligne spéciale. Le branding " VDB " reste porteur.

" C’est la marque ZEB qui nous a sollicité. Ils avaient déjà fait quelques modèles. Ils nous les ont proposés et nous avons choisi avec mamy ceux qui nous plaisaient. Tout a été très vite car ils voulaient que tout soit disponible pour Liège Bastogne Liège. "

Cette année cela fera 20 ans que Frank a remporté la plus belle course de sa carrière. Ce jour-là, Cameron avait à peine deux mois quand il a levé les bras sur le plateau d’Ans.

" Je ne me rendais pas compte évidemment, c’est maintenant que j’ai pris conscience de l’ampleur de sa victoire. Je pense d’ailleurs que c’est ça qui m’attire le plus dans cette course. Je la vois comme une course mythique avec la Redoute, à l’époque St Nicolas… si je pouvais choisir une course c’est celle-là que je prendrais. "