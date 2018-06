Calendrier WorldTour 2019: Les Tours de Dubaï et d'Abu Dhabi fusionnent

L'UCI, Union cycliste internationale, a dévoilé jeudi son calendrier WorldTour pour l'année 2019. Le principal changement réside dans la fusion du Tour de Dubaï et de celui d'Abu Dhabi.

Entre le 25 février et le 2 mars 2019, le peloton disputera désormais le UAE Tour, une fusion des deux courses. Cette épreuve de six jours conservera sa place dans le calendrier comme l'une des premières courses de la saison, placée après après les courses australiennes et avant le début de la saison des classiques, qui débutera le 2 mars au Circuit Het Nieuwsblad.

On pointera d'ores et déjà le GP E3 Harelbeke (29/03), Gand-Wevelgem (31/03), A Travers la Flandre (3/04), le Tour des Flandres (7/04), Paris-Roubaix (14/04), la Flèche Wallonne (24/04) ou encore Liège-Bastogne-Liège (28/04).

La saison WorldTour se ponctuera par le Tour de Turquie (22-27 octobre).