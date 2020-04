Calendrier cycliste 2020 : Décision reportée à la semaine prochaine

L'Union Cycliste Internationale a décidé ce mercredi de postposer la présentation de son calendrier 2020, alors que le sport est à l'arrêt depuis le mois de mars en raison de la pandémie de coronavirus, à mardi prochain.

Actuellement, seul le Tour de France a été officiellement reprogrammé (29/08-20/09), alors que mercredi dernier, nous étions en mesure de vous présenter les grandes lignes du calendrier à venir avec, notamment, les Strade Bianche et Milan-Sanremo début août (01/08, 08/08), et les Classiques wallonnes et flandriennes entre le 30 septembre (Flèche Wallonne) et le 25 octobre (Paris-Roubaix).

Plusieurs courses du calendrier du WorldTour ont par contre décidé d'annuler leur édition 2020, comme notamment la Clasica San Sebastian, le Tour du Pays Basque, le Tour de Catalogne ou encore le Grand Prix de l'E3.

"L’UCI a réuni aujourd’hui les principaux représentants des familles du cyclisme professionnel sur route masculin et féminin – organisateurs (AIOCC), équipes (AIGCP et UNIO) et coureurs (CPA et CPA Femmes), ainsi que Marianne Vos en sa qualité de membre de la Commission des Athlètes de l’UCI et de représentante de ces derniers au sein de la Commission Route de l’UCI – dans la perspective de la reprise de la saison cycliste 2020 dans le contexte de la pandémie de coronavirus", a précisé l'UCI dans un communiqué.

"Il a notamment été décidé que la publication des calendriers de l’UCI WorldTour et de l’UCI Women’s WorldTour 2020 remaniés, initialement prévue aujourd’hui dans l’intérêt des parties prenantes, serait repoussée au début de la semaine prochaine. L’UCI et ses partenaires ont en effet besoin de poursuivre leurs travaux - certains points demeurant toujours en suspens - ainsi qu'en raison du contexte sanitaire mondial. Les mesures prises dernièrement par certains gouvernements européens en matière de restriction des événements sportifs de masse doivent en effet, comme l’a encore récemment précisé notre Fédération, être prises en compte dans l’élaboration du Calendrier International UCI de reprise des compétitions cyclistes."

"L’UCI et les familles du cyclisme ont pour objectif de publier les calendriers mentionnés le mardi 5 mai, après la réunion du Conseil du Cyclisme Professionnel (CCP), en charge du calendrier UCI WorldTour. L’UCI précise que la réunion du CCP prévue aujourd’hui a été repoussée au vu des derniers développements."

"L’UCI et ses partenaires ont également décidé que les points suivants, parmi d’autres, seront également annoncés la semaine prochaine : règles de participation des équipes, règles sur le nombre de coureurs par équipe au départ des courses et mise sur pied d’un groupe de pilotage ayant pour but de définir les conduites à tenir, en particulier sur le plan sanitaire, lors de la reprise de la saison."