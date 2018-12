"Caleb Ewan ? Super atypique, extrêmement explosif, très perturbant… Mais il est où Caleb ?"

L'équipe cycliste belge Lotto-Soudal achève ce mardi son premier stage d’avant-saison sur l'île de Majorque, à Manacor, dans l'hôtel érigé par un certain Rafael Nadal, le héros local, que les coureurs ont d’ailleurs eu l’occasion de croiser à plusieurs reprises. Un peu comme la rentrée des classes, ce stage permet aux anciens coureurs de faire connaissance avec les nouveaux. Et le plus connu parmi les "petits" (au propre comme au figuré) nouveaux s'appelle Caleb Ewan, le sprinter australien de 24 ans, qui aura la lourde tâche de remplacer André Greipel. Deuxième de Milan-San Remo cette année, déjà vainqueur d'étapes sur les Tours d'Italie et d'Espagne, Ewan fait clairement partie des meilleurs sprinters du monde… mais avec son mètre 65 et ses 60 kilos, il fait aussi figure de lilliputien à côté des géants Greipel, Kittel ou Kristoff. Pour les battre, Ewan doit compenser en adoptant une position très très spéciale sur le vélo. Notre envoyé spécial à Majorque Samuël Grulois a tenté de comprendre le secret de cette posture particulière auprès du principal intéressé, de ses équipiers et ses dirigeants. Décryptage.

Caleb Ewan : "Cela a l’air plus dangereux que ça ne l’est vraiment" "Je suis très petit en comparaison, par exemple, avec André Greipel qui est très grand. Et donc, évidemment, nous sprintons de façon totalement différente. J’ai longtemps cherché la bonne position, celle qui me permet d’aller le plus vite possible. Comme je suis plus petit, je dois essayer d’être plus aérodynamique. Mes jambes sont courtes mais le haut de mon corps est assez développé. Je bascule mon corps vers la roue avant, je rentre les coudes et je glisse contre le vent. Je me suis beaucoup entraîné comme ça et quand je sprinte, je suis en confiance. Cela a l’air plus dangereux que ça ne l’est vraiment. Je contrôle la situation, je me sens en sécurité. Quand vous êtes sprinter, la chute fait partie des risques du métier ! Certains cherchent à comparer ma position à celle d’un animal mais je ne vois pas lequel… Plusieurs de mes équipiers, comme Lawrence Naesen ou Jens Keukeleire, m’ont imité cette semaine sur le parking de l’hôtel. Je trouve ça très chouette !"

Jens Keukeleire : "J’ai essayé de l’imiter pendant l’entraînement" "C’est une position spéciale mais c’est aussi grâce à cette position qu’il va aussi vite. Ce n’est vraiment pas facile à imiter. On a essayé pendant l’entraînement. Et franchement, ce n’est pas une position qui me convient pour aller vite ! Je suis plus grand, il est plus petit. Et puis, il a des bras plus courts et c’est beaucoup plus facile pour lui d’adopter cette posture. Il ne regarde pas beaucoup la route quand il sprinte mais, croyez-moi, il sait où se trouve l’arrivée ! C’est sa position, il s’entraîne beaucoup pour sprinter comme ça et il se sent à l’aise. Je le connais bien car j’étais son équipier chez Orica-GreenEDGE. Il n’a pas changé. C’est un garçon naturel, sympa. Ça se passe vraiment bien avec le reste de l’équipe."

Maxime Monfort : "Sa position sur le vélo est ce qu’elle est, c’est-à-dire efficace !" "C’est quelqu’un de renommée mondiale dans le vélo donc forcément je le connais un peu ! Ce que je sais, c’est qu’il prend de nombreux risques… et ça aide beaucoup dans les sprints modernes. C’est également quelqu’un d’extrêmement explosif et rapide. Sa position sur le vélo est ce qu’elle est, c’est-à-dire efficace. Mais c’est plutôt un détail pour moi ! C’est aussi quelqu’un avec un caractère très très fort. Ce n’est pas illogique par rapport à ce qu’il a déjà vécu. Il a les idées très claires, il sait ce qu’il veut. Quand il a décidé quelque chose, ce sera comme il l’a dit et pas autrement ! Et c’est très bien. Mais à côté de ça, c’est quelqu’un, je pense, de relativement facile à vivre."

John Lelangue (manager général) : "Le coureur qui est dans sa roue va difficilement pouvoir profiter de l’aspiration" "Il est super atypique avec cette position, ce gabarit, ce maniement du vélo. On le voit souvent apparaître en dernière minute, quand il débouche. Le coureur qui est dans sa roue va difficilement pouvoir profiter de l’aspiration parce qu’il sera exposé au vent ! En se positionnant si bas sur le vélo, Caleb Ewan a un incroyable coefficient d’aérodynamisme… une fois qu’il est en tête, son coefficient de pénétration dans l’air est totalement différent des autres sprinters un peu mieux bâtis que lui. C’est perturbant pour ses adversaires car sa taille lui permet justement de se faufiler dans des endroits où on n’imagine pas voir un coureur passer. D’ailleurs, on ne le voit pas toujours apparaître. Quand on se retourne en plein sprint, on a du mal à deviner où il est car on ne voit rien dépasser de la masse, ni son casque, ni ses épaules. C’est alors qu’on se demande… mais il est où Caleb ?"