Caleb Ewan remporte le Grand-Prix de l'Escaut. - © Tous droits réservés

Caleb Ewan remporte un Grand-Prix de l'Escaut marqué par une chute à l'arrivée - Cyclisme -... Dans un Grand-Prix de l’Escaut amputé de sa venteuse partie néerlandaise et plus que jamais taillé pour les sprinteurs, s’est montré le plus fort dans la dernière ligne droite. L'Australien s’impose devant Ackermann et Bonifazio et succède à l’infortuné tenant du titre Fabio Jakobsen. Ce mercredi, la course a été émaillée par une échappée de 8 hommes qui a longtemps tenu tête au peloton. Parmi ces fuyards, la légende Marc Cavendish, qui dimanche, après Gand-Wevelgem, avait semé le doute quant à la suite de sa carrière. Finalement le Cav’ était bien au départ de l’Escaut ce mercredi et a longtemps roulé en tête avant de laisser filer l’échappée à 45 kilomètres de l’arrivée.