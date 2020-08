Caleb Ewan: "Le Tour de Wallonie est idéal avant le Tour de France"

Caleb Ewan s'est imposé dans la première étape du Tour de Wallonie, dimanche à Templeuve. Il a endossé le maillot jaune de leader qu'il défendra dans l'étape de lundi, avant de passer la main à son co-équipier Philippe Gilbert pour les étapes ardennaises.

Pour Caleb Ewan, le Tour de Wallonie tombe à pic. L'Australien n'avait que deux jours de courses à son actif avant le Tour de Wallonie. Le sprinter de poche de Lotto Soudal veut profiter pleinement de l'épreuve wallonne pour préparer le Tour de France, où il avait décroché 3 succès en 2019.

"Je savais, en venant au Tour de Wallonie, que m'imposer serait « chaud », compte tenu du plateau de sprinters présents, et ma victoire à Templeuve est donc très bonne pour la confiance", a indiqué Caleb Ewan. "Ma présence ici est à comprendre dans le cadre de ma participation au prochain Tour de France et je pense que c'est le meilleur entraînement. Depuis le confinement, je n'avais que deux courses dans les jambes et j'ai donc besoin de courir. Le Tour de Wallonie m'en donne une très bonne occasion."

L'Australien était sorti déçu de Milan-Sanremo dont il n'avait pu terminer qu'à la 113e place. "Cela reste une course très importante pour moi, certes. Mais elle est très dure, surtout avec le nouveau parcours, et la température l'a rendue encore plus ardue cette année. Mais j'y retournerai !"

La 2e étape du Tour de Wallonie, qui sera disputée à huis clos lundi entre Frasnes-Lez-Anvaing et Wavre, devrait à nouveau faire la part belle aux sprinters. "Je serai au rendez-vous de ce lundi, bien sûr, pour défendre mon maillot jaune. Par contre, les deux dernières étapes sont dures pour moi mais nous avons Philippe Gilbert avec nous. Il est en très grande forme et il connaît les parcours dans la région ardennaise. Je pense donc qu'il jouera le classement général du Tour dans les deux dernières étapes."

Caleb Ewan a signé dimanche à Templeuve son 4e succès de la saison: il s'était imposé deux fois au Tour Down Under et une fois au UAE Tour. Il s'était récemment classé 2e de Milan-Turin derrière le Français Arnaud Démare.