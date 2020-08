C'est officiel, Bob Jungels rejoindra bien Greg Van Avermaet et Oliver Naesen chez AG2R

Bob Jungels, champion du Luxembourg et vainqueur de Liège-Bastogne-Liège 2018 quitte l'équipe Deceuninck-Quick-Step pour rejoindre AG2R. Nous vous l'annoncions il y a une petite semaine. "Bob nous a aidés a bâtir cette équipe et a remporté une douzaine de courses lui-même", précise un communiqué envoyé par l'équipe belge. "Liège, Kuurne-Bruxelles-Kuurne, deux Top 10 au Giro assortis du maillot blanc, il est l'un des membres fondateurs du Wolfpack et il aura toujours une place spéciale par ici". Le coureur rejoint donc notamment Greg Van Avermaet, qui s'alignera pour l'équipe française dès la saison prochaine. Avec Oliver Naesen, voilà un plateau assez réjouissant pour l'équipe française qui entame sa reconstruction suite au départ annoncé de Romain Bardet chez Sunweb. Cette confirmation du transfert de Jungels ouvre-t-elle la porte à l'arrivée de Xandro Meurisse chez Deceuninck-Quick-Step ? C'est possible.