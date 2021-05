Bulens sur le maillot blanc du Belge Van Wilder : "Quand on voit la jeunesse alignée dans ce Dauphiné, c’est très intéressant"

Bulens sur le maillot blanc du Belge Van Wilder : "Quand on voit la jeunesse qui est alignée dans... Comme Brent Van Moer dimanche, Lukas Pöstlberger s’est imposé en solitaire après être allé dans l’échappée initiale lors de la 2e étape du Critérium du Dauphiné ce lundi. Notre consultant Gérard Bulens salue la victoire du coureur autrichien : "Pöstlberger a constaté qu’il y avait peu de sprinteurs et que le parcours était difficile donc il est parti avec son ami Shane Archbold et ils ont bien travaillé ensemble. Il s’est retrouvé très vite tout seul à 17 kilomètres de l’arrivée et il a bien résisté. C’est une victoire d’un homme puissant et intelligent. Il avait déjà gagné d’une façon plus véloce lors de la 1ère étape du Giro en 2017, c’est un excellent coureur".