Bulens sur l’abandon d’Evenepoel : "Une mesure de sécurité en vue des championnats d’Europe"

On ne l’attendait pas forcément. Pourtant, c’est bien Caleb Ewan qui a empoché la 5e étape du Tour du Benelux ce vendredi entre Riemst et Bilzen. L’Australien a admirablement franchi tous les pièges sur un parcours qui n’était pas vraiment idéal pour les sprinteurs purs. Dans la dernière ligne droite en légère montée, il a notamment eu raison de Sonny Colbrelli, Danny Van Poppel et Peter Sagan.

"Ewan est un sprinteur qui passe très bien des talus. Il a très bien résisté et mené son sprint seul. Ses équipiers ont disparu en cours de route mais avaient fait le travail en amont", observe notre consultant Gérard Bulens après une course qui n’a finalement pas produit les dégâts attendus.

"Entre les premiers, les écarts sont très réduits. La course est restée très fermée. C’est ce qu’on risque d’avoir samedi aussi", analyse-t-il encore.

Cela n’a pas empêché cette 5e étape de bousculer le classement général. Le leader Stefan Bissegger a explosé, son dauphin Kasper Asgreen a connu un souci mécanique et Stefan Küng en a profité pour prendre la tête du général. Le Suisse pourra-t-il conserver la 1ère place ?

"On le voit très présent depuis le départ de ce Tour du Benelux. Il peut surprendre. Mais il peut aussi exploser dans des côtes qui sont un peu plus longues, plus pentues. Cela risque d’être plus difficile pour lui mais il a une belle équipe autour de lui."

Autre fait majeur : l’abandon de Remco Evenepoel qui n’a pas pris le départ. Le coureur de Deceuninck-Quick Step souffrait de problèmes d’estomac, a fait savoir son équipe.

"C’est une mesure de sécurité pour permettre à Remco de remonter sur son vélo pour des entraînements même s’il n’est pas à 100%", approuve Bulens. "Il pourra ainsi rouler sans entrer dans un rythme compétitif mais pour l’amener à un rythme compétitif dans une semaine aux championnats d’Europe dans le Trentino en Italie."

Evenepoel doit prendre part aux contre-la-montre des championnats d’Europe mercredi prochain (08/09) ainsi qu’à la course en ligne le dimanche qui suit (12/09).