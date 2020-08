Bulens : "On ne connaît pas les limites d'Evenepoel mais rien n'est trop tôt pour lui"

"Il est indiscutable qu’on avait encore des interrogations sur ses capacités en haute montagne. Nous ne sommes pas encore dans les cols excessivement longs mais la manière dont il a devancé de très très bons grimpeurs (NDLR : Landa, Yates, Chaves, Sosa, Aru, etc) fait de lui un candidat vainqueur de Grands Tours dans le futur", estime Gérard Bulens.

Si plusieurs éléments incitent à la prudence avant de désigner comme vainqueur du prochain Giro, les parieurs doivent s’inquiéter de la capacité d’Evenepoel à surprendre course après course.

"On ne connaît pas les limites de Remco Evenepoel. On va le découvrir pour la toute première fois sur une course de trois semaines, un Giro dont le final n’est pas facile du tout avec beaucoup de montagnes. Il a montré de très belles choses mais il faudra être là lors de la troisième semaine et résister à d’éventuelles alliances. On sait que des plus anciens comme Nibali en Italie ne vont jamais accepter la domination d’un jeune. Il est en tout cas très capable de surprendre tout le monde dès son premier Giro. On n’a plus de doutes sur ses qualités de grimpeur. Le doute se place sur ses capacités de récupération et sur l’équipe qui va l’entourer. Il va souvent se retrouver seul je pense. Franchir les cols à 2000m ? Rien n’est trop tôt aujourd’hui pour des gaillards de 20 ans. Je pense à Bernal notamment. Si là aussi Remco nous surprend, on aura un vainqueur de grands tours très très rapidement