Bulens : "La forme de Gilbert promet pour les Classiques qui arrivent à grands pas"

La deuxième étape de Paris-Nice a de nouveau été bien ventée et Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), vainqueur pour la deuxième fois en deux jours, a démontré qu'il était en grande forme.



Gérard Bulens, notre consultant, a aussi vu un très bon Philippe Gilbert. Le coureur de Deceuninck-Quick Step s'est montré offensif pour la deuxième fois en deux jours. "Il a le nez fin pour sentir les bons moments pour faire l'effort. Mais cela ne suffit pas, il faut aussi avoir la condition. On a vu que Philippe avait cette condition pour se tourner avec le bon moral vers les Classiques. Ce lundi, il termine 3e d'un sprint. A un vélo, pas plus de Dylan Groenewegen. C'est remarquable. C'est un signe de forme. Ça promet pour les Classiques qui arrivent à grands pas."



Un message envoyé à la direction de l'équipe



"C'est aussi la manière pour Philippe de montrer qu'il est là, qu'il est fort", poursuit Bulens. "Il était le meilleur de son équipe. C'est aussi un clin d’œil à Patrick Lefevere et aux directeurs sportifs : je suis en forme, faites quelques choses pour moi pendant ces Classiques".



Un message fort utile puisque le champion du Monde 2012 n'est pas le seul membre du Wolfpack à briller en ce début de saison.