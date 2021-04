Bulens : "La bonne pioche Pidcock, van Aert et van der Poel émoussés dans les sprints"

Tom Pidcock a gagné la Flèche Brabançonne, son premier succès professionnel. Sur les hauteurs d’Overijse, il a battu au sprint Wout van Aert et Matteo Trentin. Gérard Bulens décrypte cette victoire et tire les enseignements de cette course.

►►► À lire aussi : Pidcock surprend van Aert au sprint et enlève la Flèche Brabançonne

►►► À lire aussi : Van Aert : "J’avais senti pendant la course que Pidcock était plus le fort"

Pidcock est phénomène de polyvalence. Il dévoile petit à petit l’étendue de sa palette pour sa première saison chez les pros. "Il a gagné Paris-Roubaix et le Baby Giro chez les jeunes. On imaginait avec Brailsford (le grand patron d’Ineos, ndlr) que ce serait "seulement" un coureur de Tour. Il vient de montrer avec un début de saison très intéressant qu’il pouvait gagner une course comme la Flèche brabançonne en la dominant. Il a été deux fois lui-même à l’attaque et il a battu van Aert au sprint, c’est assez impressionnant. Je pense que c’est une bonne pioche pour Brailsford".



Pour les observateurs extérieurs, une question se pose comment van Aert a-t-il été battu au sprint ? "Je pense que van Aert et van der Poel ont été très supérieurs dans une saison qui n’était pas 'normale', puisqu’elle s’est déroulée d’août à octobre. Ils ont enchaîné avec une lourde saison de cyclocross. Il n’y a pas eu de véritable coupure pendant cet hiver. C’est la raison pour laquelle on les voit tous les deux émoussés dans les sprints. On pensait que van Aert ici et van der Poel au Ronde allaient s’imposer."



Une grosse chute a éliminé pas mal de coureurs qui pouvaient prétendre faire un bon résultat. La course aurait-elle été différente sans ce fait de course ? "Je pense que les trois meilleurs parmi ceux qui ont terminé la course étaient devant. On ne pourra jamais dire quelle aurait été la suite pour des coureurs comme Matthews ou Geniets. Mais peut-être qu’en apportant un peu de soutien à Cosnefroy, ils auraient pu revenir à l’avant. Ce sont des faits de courses, il faut espérer que ça reste sans conséquence. Mais je pense que – comme l’a dit Wout van Aert – le meilleur a indiscutablement gagné", conclut notre consultant.