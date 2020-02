Bulens: "L'esprit revanchard d'Alvarado a fait la différence" - Mondiaux de Cyclocross - 01/02/2020 Les Pays-Bas ont dominé l'épreuve féminine des championnats du monde de cyclocross samedi à Dübendorf en Suisse. Ceylin Del Carmen Alvarado a ainsi devancé Annemarie Worst et Lucinda Brand pour un podium 100% oranje. Un scénario que notre consultant Gérard Bulens avait prévu. "Je m'attendais à voir un podium 100% néerlandais. Indiscutablement, ce sont les trois dames qui ont dominé la saison qui ont joué les premiers rôles ici." Le duel très serré entre Worst et Alvarado s'est finalement joué au sprint. Pour Gérard Bulens, "l'esprit revanchard d'Alvarado a fait la différence." " C'était un vrai mano a mano. Worst aurait pu gagner. Mais Alvarado avait quelque chose en plus après la faute technique de la semaine dernière à Hoogerheide qui lui a fait perdre sa première place en Coupe du monde." Enfin, notre consultant a livré son avis sur le parcours de ces championnats du monde. "C'est un parcours beaucoup plus difficile de ce que l’on pensait. C’est vrai qu’il n’y avait pas beaucoup de difficultés mais la nature du terrain a fait en sorte de mettre en évidence des athlètes puissants."