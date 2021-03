Bulens et l’explosivité de Roglic : "Il est capable de battre van Aert, Alaphilippe et van der Poel"

Bulens et l’explosivité de Roglic : "Il est capable de battre van Aert, Alaphilippe et van der... Primoz Roglic a une nouvelle fois manifesté sa supériorité sur les routes de Paris-Nice en décrochant une troisième victoire d’étape dans cette 79e édition avec un succès au sommet de La Colmiane. Débordant de puissance dans le dernier kilomètre, le Slovène a déposé tous ces adversaires… ainsi que le malheureux Gino Mäder, dernier rescapé d’une échappée de 13 coureurs et dépossédé de sa première place alors qu’il ne restait que 50m. Comme tous les jours, nous sommes revenus sur ces faits de course avec notre consultant Gérard Bulens. "Je peux comprendre qu’il n’ait pas fait de cadeau", estime-il face aux voix qui pensent que Roglic aurait pu laisser la victoire au Suisse. "C’est un coureur qui gagne énormément, on le voit à son palmarès. Il a cette volonté de gagner. Et gagner l’étape la plus difficile de Paris-Nice, c’est quelque chose d’important même si on est déjà porteur du maillot jaune." Sa capacité d’accélérer de manière tranchante a encore étonné ce samedi et le numéro réalisé vendredi a de quoi susciter une question : est-il capable de rivaliser avec les van Aert, van der Poel et Alaphilippe qui s’amusent en ce moment en Italie ? "Avec l’explosivité qu’il a, il est capable de les battre lorsque la route s’élève. Il est au même niveau que ces trois-là", affirme Gérard Bulens. Enfin, un mot sur la journée des Belges. Laurens De Plus, Thomas De Gendt et Dylan Teuns se sont montrés dans l’échappée avant de laisser place à Tiesj Benoot et Harm Vanhoucke respectivement 6e et 9e au sommet. "Ce n’est pas chaque année qu’on peut s’en orgueiillir de résultats pareils. Benoot s’est très bien battu. On a aussi vu aussi un Vanhoucke remonté et placé par Philippe Gilbert. C’est un jeune coureur qui montre quelque chose de très intéressant pour le futur."