Bulens : "Bien emmené, Hodeg a trouvé l'ouverture au bon moment"

Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) n'était donc pas intouchable sur ce Binckbank Tour. Après trois succès en trois sprints massifs, le champion d'Irlande a été battu par Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step).



"Le sprint a été très nerveux et à la différence des précédents, deux équipiers - Sénéchal et Stybar - ont bien emmené Hodeg. Il a trouvé l'ouverture au bon moment et il s'est montré très rapide", analyse Gérard Bulens, notre consultant.



Selon les dernières rumeurs, Bennett et Hodeg pourraient être équipiers l'an prochain. L'arrivée de ce nouveau sprinter au sein du Wolfpack est-elle nécessaire ? "J'ai le sentiment que Bennett est plus fort que Hodeg. Il est revenu fort dans les 50 derniers mètres. Pour une équipe World Tour du niveau de Deceuninck-Quick Step, avoir trois bons sprinters ne dénotent absolument pas. Je pense que Bennett pourrait être le bon remplacement de Viviani (qui part chez Cofidis, ndlr)".



Je pense que Tim Wellens est tout à fait capable de faire un excellent contre-la-montre et de maintenir, si pas augmenter son écart par rapport à Hirschi. "Sa victoire dans le chrono du Tour de Belgique va conforter sa confiance pour samedi".



La distance - 8,3 kilomètres - ne devrait pas permettre de faire de grande différence. Les Van Avermaet, Gilbert ou Naesen, pointés à plus de 30 secondes, ont peu de chance de revenir dans le coup pour la victoire finale. "Ils vont plutôt viser une victoire dimanche dans l'étape de Grammont et d'essayer de se rapprocher au Général de cette manière-là".