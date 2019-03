Bulens: "Avec la forme qu'on lui connait, l'étape de mercredi peut convenir à Gilbert"

Ce mardi, c'est l'Irlandais Sam Bennett qui s'est imposé au sprint lors de la 3ème étape de Paris-Nice. Si cette dernière a été moins impactée par le vent que les deux premières, elle n'a pas été de tout repos pour le leader du classement général, Dylan Groenewegen.

"L'étape était longue et le vent défavorable. Mais la finale a été bien animée" déclare notre consultant sur la course, Gérard Bulens. "Sky a tenté quelque chose. Ils ont voulu déposséder Groenewegen du maillot jaune. Ils l'ont quand même déstabilisé. C'est une équipe qui est forte et qui pourrait manœuvrer de la même manière demain. Et dès demain prendre le maillot jaune pour Kwiatkoswki ou Bernal."

La 4ème étape, entre Vichy et Pelussin, proposera un relief accidenté avec une côte de 2ème catégorie (Côte de Chavanay, 3,1km à 4,9%) dans la finale. Un profil qui pourrait aussi convenir à Philippe Gilbert. "Il n'a presque pas roulé aujourd'hui" remarque Gerard Bulens. "Avec la forme qu'on lui connait, l'étape de mercredi peut lui convenir"