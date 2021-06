Bulens après la 7e étape du Dauphiné : "On va reparler de Mark Padun dans le futur"

Mark Padun (Barhain-Victorious) s’est imposé sur la 7e étape du Critérium du Dauphiné ce samedi après s’être échappé dans les derniers kilomètres. L’Ukrainien de 24 ans a épaté notre consultant Gérard Bulens :

"C’est une découverte. Il a déjà fait de beaux résultats mais à ce niveau-ci c’est très significatif et c’est un coureur dont on va reparler dans le futur. Il peut jouer son rôle dans les étapes de montagne dans une équipe performante. Cela promet pour le Tour de France".

On savait qu’Ineos et Movistar se disputeraient la victoire dans ce Dauphiné. Après 7 étapes, la formation britannique semble avoir pris le dessus avec Richie Porte en jaune et Geraint Thomas troisième au général : "Ineos a très bien réagi en envoyant Porte. On pensait que Miguel Angel Lopez de chez Movistar serait plus costaud mais Porte a été plus intelligent. Il est resté dans la roue de Lopez et l’a distancé dans le final".

Alors qu’il a dépossédé Alexey Lutsenko du maillot jaune ce samedi, Richie Porte, 36 ans, semble être dans la forme de sa vie et pourrait même bouleverser la hiérarchie au sein de l’équipe Ineos pour le Tour. "Cela peut remettre la hiérarchie en question mais Porte est un malchanceux et il a souvent, durant les 3 semaines, une journée difficile. Donc je pense qu’Ineos aura de nouveau 3 coureurs capables de gagner le Tour. On va voir comment ils vont gérer ça mais selon moi, ils ne diront rien à propos du leader avant la 2e semaine du Tour", conclut Gérard Bulens.