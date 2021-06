Bulens après la 3e étape du Dauphiné : "Colbrelli serait capable d’aller chercher le premier maillot jaune du Tour de France"

La 3e étape du Critérium du Dauphiné semblait promise aux sprinteurs, ce qui s’est confirmé. Sonny Colbrelli, le meilleur sprinteur du Dauphiné 2021, s’est logiquement imposé. Une victoire en force, sur une arrivée en côté, une victoire qui a impressionné notre consultant, Gérard Bulens : "Il m’a surpris aujourd’hui. Pas par sa victoire, parce qu’il avait montré lors des deux premières étapes qu’il était le plus fort du peloton mais je suis surpris par son sprint sur ce type d’arrivée et par sa puissance. Il partira sur le Tour avec un grand moral. Il serait capable d’aller chercher le premier maillot jaune du tour de France". La première étape de la grande boucle entre Brest et Landerneau sera accidentée, elle ne laissera aucun répit aux coureurs, avec un final de 3 km, à 5,7% de moyenne, dont un passage à 14%.

Van Wilder, Crass et Moniquet impressionnent

Le classement des meilleurs jeunes est dominé par le Belge Ilan Van Wilder (Team DSM). Steff Cras (4e) et Sylvain Moniquet (10e) complètent le top 10. C’est un symbole du renouveau du cyclisme belge. "On a plusieurs jeunes belges dans le peloton qui ont commencé une carrière professionnelle relativement jeune. Ils ont de la réussite et de l’ambition. Mais au-delà de ces trois coureurs, il y en a également d’autres qui poussent à la porte. Sans oublier le numéro assez extraordinaire de Brent Van Moer. (ndlr qui s’est imposé en solitaire lors de la première étape du Critérium). Pour l’avenir du cyclisme belge c’est un élément important mais c’est aussi une confirmation de la politique et du projet de Lotto Soudal de faire monter les jeunes de son équipe espoir qui montrent qu’ils ont les qualités pour réussir au plus haut niveau".

Asgreen en jaune mercredi et Thomas pour la victoire finale dimanche

Ce mercredi, les coureurs disputeront le chrono de cette 73e édition entre Firminy et Roche-La-Molière sur la distance de 16,4 km. Geraint Thomas et Kasper Asgreen semblent au-dessus du lot et ils devraient animer le contre-la-montre de la 4e étape. "Ils ont les plus belles cartes à jouer, pour vêtir le maillot jaune après le chrono. Asgreen tentera plus que Thomas, parce que Thomas aura des étapes de montagne beaucoup plus favorables dans les jours qui viennent. Je pense que Asgreen fera le maximum pour monter sur le podium ce mercredi et pour endosser ce maillot jaune pour l’équipe Deceuninck Quick-Step".

