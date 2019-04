Buchmann fait coup double sur l'étape reine au Pays Basque

Emanuel Buchmann a levé les bras au terme de la 5e étape du Tour du Pays Basque (WorldTour), disputée vendredi entre Arrigorriaga et Arrate sur 149,8 kilomètres. L'Allemand de l'équipe BORA-hansgrohe s'est imposé en solitaire avec 1:08 d'avance sur un trio composé de l'Espagnol Ion Izagirre (Astana), du Britannique Adam Yates (Mitchelton-Scott) et du Danois Jakob Fuglsang (Astana). L'Allemand Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe), vainqueur de trois des quatre premières étapes et 9e vendredi à 2:04 du vainqueur, a perdu son maillot jaune de leader au profit de Buchmann.

Comme jeudi, Maxime Monfort (Lotto Soudal) a tenté sa chance dans les premiers kilomètres mais son groupe n'est pas parvenu à creuser un écart significatif. L'Espagnol Luis Leon Sanchez (Astana) a profité des pourcentages les plus importants de la journée, sur les pentes de l'Izua, pour prendre les devants. Malgré le soutien de son frère Pedro Leon, footballeur dans l'équipe basque d'Eibar, Sanchez a été repris par Buchmann, le Colombien Sergio Henao (Emirates) et le Français Valentin Madouas (Groupama-FDJ).

C'est ensuite Buchmann qui est parti en solitaire à 21,5 km de la ligne. Au pied de la dernière difficulté du jour, il comptait deux minutes sur le groupe des favoris. Se montrant performant dans cette ultime côte, Buchmann a basculé en tête au sommet avant de lever les bras et ainsi décrocher sa troisième victoire chez les pros.

Au général, Buchmann devance désormais Ion Izagirre de 54 secondes et son équipier Schachmann de 1:04.

Le Tour du Pays Basque, remporté l'année dernière par le Slovène Primoz Roglic, se terminera samedi à Eibar. Cette ultime journée, longue de 118,2 kilomètres, est toutefois jalonnée de six cols répertoriés dont deux de première catégorie.